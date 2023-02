Matthew McConaughey sarà l’agente segreto Elvis Presley nella serie Netflix | rilasciato il teaser

Nel frattempo, stanno pianificando una potenziale espansione del franchise con una nuova serie - sempre incentrata sulla famiglia Dutton - della quale il premio Oscar( Dallas ...Ma il franchise di Yellowstone non si fermerà, anzi, troverà un nuovo volto simbolo per guidare la carovana: sempre Deadline infatti segnala che Taylor Sheridan ha reclutatoper ...

Matthew McConaughey è Elvis nella nuova violentissima serie Netflix: ecco il primo trailer Best Movie

Yellowstone potrebbe concludersi con la stagione 5, in arrivo un nuovo spinoff con Matthew McConaughey | TV BadTaste.it TV

Yellowstone potrebbe concludersi e ricominciare una nuova serie con Matthew McConaughey Lega Nerd

Yellowstone potrebbe finire a breve per un problema con Kevin Costner, ma Matthew McConaughey potrebbe ... ComingSoon.it

Agent Elvis: Matthew McConaughey dà voce all'icona della musica nella serie animata, ecco il teaser Movieplayer

Kate Hudson e Matthew McConaughey ricordano la chimica sul set di Come farsi lasciare in 10 giorni in occasione del 20esimo anniversario del film.Kate Hudson e Matthew McConaughey ricordano la chimica sul set di Come farsi lasciare in 10 giorni in occasione del 20esimo anniversario del film.