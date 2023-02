Matteo Diamante entra al GF VIP 7 e volano stracci con Onestini | “pirla”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nemmeno il tempo di mettere piede dentro la Casa del Grande Fratello Vip 7 cheha già fatto fuoco e fiamme con Luca. L’ex di Nikita Pelizon infatti aveva già un conto in sospeso con l’ex tronista di Uomini e Donne, avendo scritto dei tweet contro di lui durante questo periodo nel reality show. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il litigio tra i due vipponi: “Faccia di m” Una serata intensa questa trentunesima del GF VIP che si contraddistingue per l’arrivo degli ex.ha fatto notare al vippone come non si sia comportato bene nei confronti di Nikita, ma lui non ha accettato il rimprovero, anzi ha ribattuto affermando ancora una volta dicendo di essere stato diffamato dalla triestina. Tuttavia il colloquio tra i due non finisce ...

Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e vincitrice di 'Grande Fratello 16', Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon, e Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini ed ex gieffina. Nella puntata di lunedì 6 febbraio entreranno tre ex di alcuni concorrenti: si tratta nello specifico di Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova.

Nikita rivede il suo ex Matteo prima di accoglierlo all'interno della Casa, dove il ragazzo rimarrà come ospite per un po' di tempo ...Trentesimo appuntamento con il "Grande Fratello Vip" è carico di sorprese, colpi di scena e tanti ritorni in Casa. Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, annunce ...