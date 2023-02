Matteo Bassetti si lamenta | «A Sanremo nessuno ci ha invitato» Il collega Minelli lo stronca | «Non facciamo i medici per questo» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’appello è rivolto ad Amadeus e agli organizzatori del Festival diper non dimenticare la categoria deie degli infermieri “eroi” in questi tre anni di pandemia. Ma avendolo fatto il professoresui social era immaginabile nascessero polemiche e qualche sfottò. Anche di chi sorride della delusione del professore ligure per il mancato invito- che evidentemente si attendeva- sul palco del teatro Ariston che in fondo è a due passi da lui. Ma il-appello che magari Amadeus accoglierà in qualche modo (per esempio citando l’importanza delle professioni sanitarie in questi tempi), non sembra avere raccolto molte adesioni fra i colleghi. Anzi, uno di loro, l’immunologo Mauro, risponde afacendosi intervistare da Adnkronos ...