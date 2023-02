Mattarella a Sanremo | prima assoluta di un presidente della Repubblica | ecco il motivo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il Festival diapre il sipario con la presenza in sala del, Sergio. È lavolta di un capo dello Stato a, a segnare un anniversario ...

Il Festival diapre il sipario con la presenza in sala del presidente della Repubblica, Sergio. È la prima volta di un capo dello Stato a, a segnare un anniversario importante, i 75 anni della Costituzione, che saranno celebrati sul palco da Roberto Benigni . E a suggellare ...È il giorno di, tra, Benigni e i Gemelli di ...

