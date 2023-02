Marvel | Kevin Feige sulla Fase 5 | Con Ant-Man 3 entriamo nel cuore della Multiverse Saga

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il produttore esecutivo e capo deiStudios ha anticipato qualcosina circa la5 delCinematic Universe, che sarà inaugurata da Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ant-Man and the Wasp: Quantumania inaugurerà la5 delCinematic Universe dopo una4 sostanzialmente di transizione e presentazione di nuovi personaggi.ha anticipato qualche dettaglio in occasione del red carpet del film con Paul Rudd. "La4, come ho detto più volte, ha riguardato le sperimentazioni, le introduzioni, le re-introduzioni. E ci siamo presi del tempo per divertirci, per giocare con dei generi mai fatti da noi fino a quel momento, e realizzare cose divertenti con questi personaggi. Con la5 ...

Loveness ha parlato nello specifico del Regno Quantico e della sua importanza: Diretto da Peyton Reed e prodotto daFeige, il nuovo filmStudios Ant - Man and The Wasp: Quantumania

