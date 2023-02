Martina Valdes | chi è la fidanzata di Blanco | la sua ex Giulia Lisioli presente a Sanremo con “Brividi”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo la vittoria dello scorso anno,torna a2023 con la sua nuova: chi è colei che fa battere il cuore al cantante di “”?, chi è ladiconda quasi un anno. Lo scorso settembre il cantante ha voluto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

C'è spazio anche per una punta di gossip: non sta più con la fidanzatina del liceo (Giulia Lisioli), ma con una ballerina,(anche lei a chilometro zero: è di Desenzano). Riccardo ...è una giovane ballerina fidanzata con Blanco. Scopriamo cosa c'è da sapere su di lei, dalla biografia alla vita privata.è una giovanissima ballerina che, nel marzo del ...

Blanco torna a Sanremo 2023 dopo un anno d'oro Cosmopolitan

Martina Valdes, chi è la fidanzata di Blanco e news sulla ex Giulia Lisioli Blog Tivvù

Blanco e Martina Valdes: da quanto tempo sono fidanzati Radio Zeta

Martina Valdes: il "twerk" della fidanzata di Blanco infiamma la discoteca. Il video Today.it