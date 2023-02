Leggi anche Chi è il fidanzato di Elodie,Iannone e la storia finita con: a Sanremo con il brano "Due" Festival di Sanremo 2023, la scaletta della prima serata: i presentatori, i ...L'anno successivo, nella sua vita è arrivato, incontrato durante la collaborazione per ... Nel frattempo, negli ultimi mesi, nel suo cuore è entrato un altro uomo, il motociclista...

Chi è il fidanzato di Elodie, Andrea Iannone e la storia finita con Marracash: a Sanremo con il brano “D... Il Riformista

Sì, Andrea Iannone ha fatto contenta anche Elodie, che su Marracash rivela: “Una relazione complessa” MOW

Elodie pronta per Sanremo: "Con Iannone sono felice. Con Marracash invece..." Corriere dello Sport

Marracash e Andrea Iannone, ex e fidanzati famosi di Elodie Blog Tivvù

Elodie parla del suo ex Marracash e di Andrea Iannone Isa e Chia

"Due", la canzone che Elodie porta in gara a Sanremo, parla con malinconia di un amore finito, per molti chiaro riferimento al rapper Marracash. Intanto, però, la relazione con Andrea Iannone procede ...La carriera in MotoGp, la squalifica e la sua vita privata. Ecco chi è Andrea Iannone, il fidanzato di Elodie. La cantante Elodie si esibirà per la terza volta al Festival di Sanremo. La giovane canta ...