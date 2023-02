Marijuana in casa | 27enne a processo per detenzione di droga

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRinvio a giudizio per un ventisettenne di Benevento trovato in possesso di 59,5 chilogrammi di. Il Gip Landolfi del Tribunale di Benevento ha accolto l’istanza del pm Maria Colucci. Aè finito Ivan Luongo difeso dall’avvocato Luca Russo, che dovrà difendersi dall’accusa didi sostanza stupefacente ritrovata dalla guardia di finanza di Benevento, sulla scrivania della camera da letto della sua abitazione. Oltre alla, infurono rinvenuti un bilancino di precisione, un taglierino inumidito con tracce di sostanza stupefacente e un rotolo di buste di cellophane utilizzate per il confezionamento della sostanza. Ilpartirà il prossimo 5 luglio 2023. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sorpreso a spacciare a Sorrento: arrestato 34enne di Gragnano - NOME Bloccato in via degli Aranci con la: inaveva conservato in un bidone altri stupefacenti e un bilancino Nonostante ...... identificato poi per il 55enne, che ha aperto la porta di, hanno proceduto alla perquisizione ... 8 bustine con chiusura ermetica contenenti 91 grammi diciascuna ed un'altra busta con ...

Trovato con oltre 2 chili di marijuana in casa: arrestato 55enne CataniaToday

Catania, 2,3 kg marijuana in casa, Cc arrestano 55enne Adnkronos

Nascondeva più di 2 chili di marijuana in casa, 55enne arrestato a Catania Tiscali Notizie

Catania, 413 gr di marijuana in casa: arrestato dai Carabinieri Livesicilia.it

In casa con un chilo di marijuana e armi: giovane in manette Cronache Nuoresi

CATANIA - I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 55enne catanese in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...