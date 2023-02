Marica su Sanremo | Benigni tira in ballo il fascismo e infiamma i social

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 febbraio 2023) La 73esima edizione del Festival diparte con Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell'Ariston. Dopo un memento di raccoglimento per il terremoto il Turchia e Siria fa il suo ingresso di silenzio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella su un palchetto accanto alla figlia Laura. "Vorrei che cantassimo tutti insieme", dice Morandi che intona l'Inno nazionale davanti al capo dello Stato al Festival, un inedito assoluto per la kermesse sanremese. Tutti con la mano sul cuore in un patriottismo davvero sorprendente per il Festival. "Vederla qui conferma la vicinanza nei confronti dell'arte e della musica", dice il direttore artistico che ricorda il 75mo anniversario della Costituzione "di cui lei è garante". Poi è la volta di Roberto, chiamato per l'occasione per intervenire sulla "costituzione più bella del mondo". Il comico ...