Maria Shriver è entrata in convento dopo il divorzio da Arnold Schwarzenegger

Leggi su amica

(Di martedì 7 febbraio 2023)una vita all’ombra dei Kennedy e dell’ex maritoha svelato come è uscita dall’invisibilità: entrando in undi clausura. Ecco la sua storia. Foto Getty Per quasi tutta la sua vita è stata “la figlia di” e “la moglie di”. Un’esistenza passata nell’ombra di persone e personalità più grandi -fisicamente e metaforicamente – di lei. Poi, un giorno, ha detto basta. Ed èin undi clausura. Per cercare quel silenzio che le permettesse di porsi domande scomode. La prima chesi è posta è banale quanto fondamentale: chi sono? Perché fino a quel momento era stata solo la figlia di una Kennedy e la moglie di...