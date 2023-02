Mare Italia | vacanze all’Isola d’Elba con i bambini

Leggi su optimagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’isolaè una delle località balnearine più apprezzate dagli amanti del, è anche una destinazione apprezzata da chi è appassionato di escursioni, e sport all’aria aperta. È facilmente raggiungibile dalla penisola con circa un’ora di traghetto ed è perfetta per tutte le età e per tutte le compagnie: che tu sia in coppia, in famiglia o con una carovana di amici troverai il tuo bel da fare. Per soggiornare troverai vasta scelta fra villaggi, hotel o appartamenti in affitto, devi solo decidere quale è la migliore per te. Le spiagge più belleVisto che le spiagge sono l’attrazione principale del periodo estivo, vediamo quali sono le più adatte a chi hapiù o meno ...