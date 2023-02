Marco Mengoni Sanremo 2023 svela | «Ho pensato di lasciare la musica»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 7 febbraio 2023)sarà uno dei protagonisti più attesi. Il cantante è in gara con il brano «Due Vite» e per lui è un ritorno sul palco dell'Ariston dopo la vittoria, nel 2013, con «L'Essenziale» che è diventato un successo clamoroso. Una vittoria che per lui è stata un vero spartiacque non solo per la sua carriera ma anche per la sua vita. In una intervista rilasciata a DiPiù Tv,ha dichiarato che volevala: "Dieci anni fa vivevo un momento molto difficile, in cui avevo messo tutto in discussione e stavo persino pensando di abbandonare laper sempre. Oggi, anche grazie all'analisi, sono più maturo, più consapevole, pronto a godermi al massimo questa esperienza"...