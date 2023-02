Marco Mengoni | il testo di “Due vite”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 7 febbraio 2023) di M.– D. Petrella – D. Simonetta – D. PetrellaEd. Universal Music Publishing Ricordi/Eclectic Music Group/Garage Days/No Comment Opificio Musicale – Milano – Napoli – Milano Siamo i soli svegli in tutto l’universoE non conosco ancora bene il tuo desertoForse è in un posto del mio cuoreDove il sole è sempre spentoDove a volte ti perdoMa se voglio ti prendoSiamo fermi in un tempo cosìChe solleva le stradeCon il cielo ad un passo da quiSiamo i mostri e le fateDovrei telefonartiDirti le cose che sentoMa ho finito le scuseE non ho più difeseSiamo un libro sul pavimentoIn una casa vuotaChe sembra la nostraIl caffè col limoneContro l’hangoverSembri una foto mossaE ci siamo fottuti ancora una notteFuori un localeE meno maleSe questa è l’ultimaCanzone e poi la luna esploderàSarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo saiQui non arriva la musicaE tu non dormiE dove ...