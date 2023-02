Marco | il cicloturista che si trova per caso in Turchia | ' È tutto morte e distruzione | do una mano'

(Di martedì 7 febbraio 2023) La scorsa estate ha lasciato il lavoro di magazziniere per rincorrere il sogno di girare il mondo in sella ad una bicicletta. Il bergamascoTogni, 27enne di Urgnano, sta pedalando verso la ...

'Erano circa le 4 del mattino e mi sono bruscamente svegliato perché tremava tutto, il lampadario sbatteva forte e le pareti perdevano pezzi - ha ricordato, che è partito dall'Italia con la ...

Ex magazziniere, bergamasco, ha lasciato il lavoro per girare il mondo in bicicletta. È a Gaziantep dalla notte della scossa. “Sono a 7 km dall’epicentro e ho vissuto i due minuti più brutti della mia ...