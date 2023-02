Manchester City deferito | Guardiola riflette sul futuro In passato disse | “Se mi mentite | me ne vado”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ildi Pepalè tutto da definire. A maggior ragione dopo l’apertura dell’inchiesta sui conti dei Citizens. Il The Sun oggi ricorda le dichiarazioni dell’allenatore catalano che insi era espresso sulle presunte violazioni delle regole finanziarie: “Ho chiesto alla mia gente di rispondere alle mie domande sui sospetti che circolano, ci siamo guardati e ho creduto al 100% alle spiegazioni che mi sono state date e quindi li difenderò. Gli ho anche detto: ‘Se miil giorno dopo me nee non sarete più miei amici’. Io voglio rappresentare un club che fa le cose giuste”, le parole nel 2022 diche dopo la sentenza di assoluzione del Tas del luglio 2020 (che diede ragione al...

... 'Mettano in conto l'estromissione dalla Premier' Bildnummer: 10571341 Datum: 13.05.2012 Copyright: imago/Colorsport Football - Premier League -vs. Queens Park Rangers Roberto ...nel mirino della Premier League Dopo l'annuncio dell'offerta il rendimento del Btp è salito al 4,15%. Non c'è solo la Juventus . Anche nella potentissima Premier League va in onda la ...

Manchester City deferito per violazioni finanziarie, rischia espulsione da premier Agenzia ANSA

Manchester City accusato di aver violato le regole finanziarie della Premier per 9 anni La Gazzetta dello Sport

Manchester City, indagini Premier League cosa rischia | L'Ultimo Uomo L'Ultimo Uomo

Il Manchester City trema: "Così truccava i bilanci". Rischio retrocessione la Repubblica

Premier League, UFFICIALE: indagine sul Manchester City con più di 100 violazioni finanziarie, cosa rischia il club Calciomercato.com

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Manchester City che finisce nei guai. Quattordici anni di spese immense, per un totale di circa 2,2 miliardi di euro. Al netto delle ...In Premier League scoppia il caso Manchester City, accusato di violazioni in materia finanziaria. Arriverà una penalità pesante per il club