Manageritalia Trentino-Alto Adige punta su educazione finanziaria e giovani per crescere

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) - Nell'incontro organizzato dall'Associazione regionale dei manager del terziario all'Università di Bolzano sull'con mondo della formazione ebusiness community consegnate anche le borse di studio aipiù meritevoli “L'è uno dei presupposti per faril nostro territorio e il Paese. Infatti, investimenti oculati e a ragion veduta possono permettere di meglio gestire la previdenza e il risparmio e di veicolarlo anche in forme utili allo sviluppo economico e sociale. Per questo noi manager stiamo da tempondo anche su questo tema sia verso i manager associati che verso tutti iin particolare. E oggi questili premiamo consegnando ai più meritevoli ...