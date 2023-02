Maltempo Italia | burrasca e neve a bassa quota | allerta gialla in 3 regioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Venti di, ma anche tempeste e nevicate a. Ilgela l’, per questo la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 8 febbraio 2023,su Sicilia, parte della Calabria e settori dell’Abruzzo. La discesa di una struttura depressionaria dall’Europa orientale verso il Mediterraneo occidentale, fungerà infatti da richiamo per masse d’aria fredda che, dai Balcani, investiranno la nostra Penisola, determinando nevicate fino a quote basse su meridione edel medio adriatico. Nel contempo un ciclone in formazione sulle coste nord-africane, in risalita verso la Sicilia, causerà un deciso aumento della ventilazione orientale sulle estreme...