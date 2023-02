Malore improvviso | Giulia Mascheroni morta a 18 anni | stroncata da un aneurisma cerebrale

All'ha perso i sensi ed è morta in poco tempo. L'elisoccorso l'ha trasferita d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia, ma non è servito a salvarle la vita. L'autopsia ha rivelato che si è ...Sino all'estate 2021 aveva condiviso l'abitazione di famiglia con l'unico fratello, Ilario Nicolino, mancato nel giugno di quell'anno a causa di un

Giulia Mascheroni: la ragazza di 18 anni morta per un malore improvviso Today.it

Perugia, malore improvviso: muore a 35 anni in mezzo agli amici. L'incubo droga ilmessaggero.it

Cavriago, muore a 26 anni ucciso da un malore improvviso Reggionline

Muore a 18 anni per un malore improvviso: lutto sul Garda per la scomparsa di Giulia Mascheroni il Dolomiti

DESENZANO DEL GARDA - Morta a 18 anni per un aneurisma cerebrale. Giulia è deceduta nei giorni scorsi a Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.Alex Bianchi ha un malore nella sua camera d'hotel e muore a 46 anni: purtroppo i soccorritori non hanno potuto far niente per lui ...