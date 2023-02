Malatyaspor annuncia la morte di Türkaslan | ' Sei stata una bella persona'

(Di martedì 7 febbraio 2023) "Il nostro portiere, Ahmet Eyüp, ha perso la vita sotto le macerie a seguito del terremoto. Riposa in pace. Non ti dimenticheremo, seiuna". Con queste parole il ...

Con queste parole il, club che milita nella Serie B turca, ha ufficializzato in un tweet quanto si temeva: la morte del portiere, classe 1994. Nelle ultime ore anche l'allenatore della ...... portiere della squadra dello Yeniè rimasto incastrato sotto le macerie di un edificio. L'Ue sta inviando squadre di soccorso in Turchia,il commissario europeo. SIRIA In Siria ...

Il club turco ha ufficializzato la scomparsa del portiere 28enne, una delle tantissime vittime del terribile terremoto che ha colpito il sud del Paese ...Impetuoso il numero di morti in Turchia in seguito al devastante terromoto della notte: sono quasi 4 mila. I numeri ...