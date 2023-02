Magic Mike | the Last Dance | la recensione in anteprima

(Di martedì 7 febbraio 2023) Torna alla regia di questo terzo capitolo della saga diSteven Soderbergh, che aveva lasciato le redini del secondo a Gregory Jacobs. Ritroviamo il tanto amato (oppure no) Channing Tatum nel film conclusivo della trilogia ispirata alla sua storia passata: infatti, il primo capitolo della saga, prende libera ispirazione dal vissuto di un Tatum diciannovenne che per pagarsi da vivere faceva lo spogliarellista. Rincontriamo quindiLane, che dopo gli eventi del secondo film e il fallimento della falegnameria che aveva aperto causa covid, si ritrova a fare il barman per ricchi annoiati che non sanno come spendere i loro soldi. Qui avviene l’incontro con Maxandra Mendosa (interpretata da Salma Hayek), che lo porterà con sé a Londra dove gli commissionerà un grande ultimo spettacolo nel teatro di sua proprietà. Il nostro ...

