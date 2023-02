Madonna ha il volto sfigurato | la foto choc che scuote il mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) "Non riesce nemmeno più a sorridere". "Ma è irriconoscibile. Sicuri che sia lei?". Gli spettatori degli Grammy Awards sono rimasti impressionati dalla metamorfosi diche ha presenziato all'evento di Los Angeles, presentando l'esibizione di Sam Smith e Kim Petras con un breve discorso sul palco. Dalla serata dei Grammy non si parla d'altro che di lei e le parole sono tutt'altro che lusinghiere. Sui social si sprecano i commenti sul viso deformato, sugli zigomi e sulle labbra gonfie, sulle sopracciglia decolorate della cantante ormai 64enne. Non sono piaciute neanche le due treccine che le incorniciavano il. "Non so chi le stia dando consigli, ma ha un aspetto orribile", "Non può essere lei, è totalmente cambiata", scrivono i fans sui social mentre abbondano i "meme", nei quali viene paragonata a Marilyn Manson e al clow di "Saw". In ...