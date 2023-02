Lupa uccisa a colpi di carabina nel parco del Matese nel Beneventano - Cronaca - quotidiano.net

Si tratterebbe di una giovane esemplare di canis lupus, specie protetta. L'animale morta è stata recuperata dai carabinieri della ...Giovanenel Beneventano Altri esami verranno effettuati da parte dell'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno, che accerterà l'appartenenza alla specie canis lupus oltre a effettuare l'...

Lupa uccisa a colpi di carabina nel parco del Matese nel Beneventano QUOTIDIANO NAZIONALE

Giovane lupa uccisa nel Beneventano a colpi di fucile Agenzia ANSA

Crudeltà umana senza limiti: giovane lupa uccisa con 4 colpi di fucile Vesuvio Live

La denuncia del Movimento Animalista: 'ritrovata lupa uccisa con ... LabTV

SAN BENIGNO - Sulla strada per Foglizzo trovata lupa morta ObiettivoNews

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Una giovane lupa è stata trovata uccisa a Cusano Mutri, in località Ponte di Lavello, nel Beneventano. Sono stati i carabinieri del gruppo forestale a trovare il corpo senza vita dell’animale. Ad ucci ...