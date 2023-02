Lucioni | “Dal Benevento mi aspettavo di più | lo scossone di Vigorito farà bene”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNaviga a vele spiegate verso la serie A il Frosinone di Fabio Grosso. Dopo l’ennesimo allungo nell’ultima giornata di campionato, a svelare il segreto della prima della classe ci ha pensato Fabio, ospite della trasmissione “Bordocampo Serie B”, in onda su Teleuniverso. Il capitano dei ciociari ha parlato di un gruppo con la giusta mentalità, dedito al lavoro che poi porta determinati risultati. L’altra faccia della classifica è rappresentata da unche annaspa nei bassifondi, scivolato in penultima posizione dopo la sconfitta con il Venezia. L’ex giallorosso, come molti del resto, si aspettava di più dalla Strega in questo campionato di serie B. “Se devo nominare una società che non mifacesse molto meno di quello che avrebbe potuto fare, questa è il ...