Lariminese di Bagni di, n.50 WTA ("best ranking"), reduce dalla finale in United Cup con la squadra azzurra, ha ceduto 64 63, in un'ora e 37 minuti di gioco, alla russa Anna Blinkova, n.Lariminese di Bagni di, n.50 WTA ("best ranking"), reduce dalla finale in United Cup con la squadra azzurra, ha ceduto 64 63, in un'ora e 37 minuti di gioco, alla r ussa Anna Blinkova, ...

Lucca, 24enne di Sant'Agata Militello muore cadendo dalla Torre Guinigi Gazzetta del Sud

Un 24enne di S.Agata Militello muore a Lucca. Probabile un gesto estremo GLPress

Lucca: Muore 24enne gettandosi dalla Torre Guinigi Radio Caffè Criminale

Hobart: Cocciaretto "stende" Cornet, fuori Bronzetti Tiscali

Abetone, 18 infortuni sulle piste. Doppio intervento dell'elicottero Il Tirreno

Un giovane infermiere di 24 anni, di Sant'Agata Militello in provincia di Messina , è morto nel centro storico di Lucca dopo essere precipitato dalla Torre ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...