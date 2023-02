(Di martedì 7 febbraio 2023) La sovrana è atterrata in Angola insieme al marito Felipe sfoderando un total look confetto che ha conquistato al primo colpo. Per eleganza, stile e quel colore che fa sognare la primavera

L'di oggi: Kate Middleton, in rosso da capo a piedi La principessa ha catalizzato l'attenzione col suo suit fiammante declinato in uno speciale e non casuale punto di rosso. Un colore ...L'di oggi: Kate Middleton, in rosso da capo a piedi La principessa ha catalizzato l'attenzione col suo suit fiammante declinato in uno speciale e non casuale punto di rosso. Un colore ...

L'outfit regale di oggi: Letizia Ortiz, regina in rosa (sempre più chic) Vanity Fair Italia

L'outfit regale di oggi: Kate Middleton, in rosso da capo a piedi Vanity Fair Italia

L'outfit regale di oggi: Caterina Amalia d'Olanda, romantica e trendy in giallo Vanity Fair Italia

L'outfit regale di oggi: fu così che Letizia di Spagna diventò Mercoledì Vanity Fair Italia

L'outfit regale di oggi: Letizia di Spagna e il soprabito senza ... Vanity Fair Italia

Se, guardando le immagini della più recente apparizione della principessa di Galles, vi sembra di aver avuto un deja vu, non vi siete sbagliati. Perché il soprabito sfoggiato a Leeds, in effetti, ha u ...Sono le proposte degli studenti della Maiani Accademia Moda ad aprire la nuova edizione di Altaroma. Una collezione in cui si mescolano forme, colori, volumi, dettagli e decori a ricordi, tradizioni, ...