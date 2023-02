Longhi | «Inter | critiche arrivano perché -13 dal Napoli! Una grande lacuna»

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’ha vinto il derby contro il Milan confermando il secondo posto in classifica. Brunospiega, nonostante una stagione finora più positiva che negativa, lenon risparmiano la squadra e Inzaghi. Di seguito il suovento a Radio SportivaE MOTIVAZIONI – L’di Simone Inzaghi si trova al secondo posto in classifica dopo aver superato un girone di Champions League per nulla semplice, le semifinali di Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Brunospiegacontinuano ad arrivare: «Lesempre, manei confronti di tutti. Quando le cose non vanno bene l’allenatore le mette in preventivo, ...

Miriam Longo è intervenuta ai canali ufficiali viola in vista della sfida della Fiorentina contro il Milan Femminile in Coppa Italia Miriam Longo è intervenuta ai canali ufficiali viola in vista della ...