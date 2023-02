Lombardia | Majorino | ' grazie a cattolici dem | loro apporto mi fa dire partita è aperta'

(Di martedì 7 febbraio 2023) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - "Mancano pochissimi giorni al voto del 12 e 13 febbraio per cambiare lae mi fa un enorme piacere vedere l'appello che sta circolando nel mondo cattolico sottoscritto da tanti uomini e tante donne a sostegno della mia candidatura, della nostra squadra e della nostra azione per cambiare il futuro". Cosi' il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza dellaPierfrancesco, commentando l'appello lanciato daiDemocratici a suo favore. "Io -spiegain un video- credo tantissimo all'del mondo cattolico e di chi ha lavorato in tutti questi anni per far sì che dalla società ci fosse un discorso giusto e positivo che mettesse al centro la persona. Di chi, a partire dall'azione nelle istituzioni, ha portato ...

'In questo senso la presenza di Conte rappresenta l'immagine di un'altra, quella che vogliamo costruire conpresidente. Una Regione dove i servizi tornano ad essere efficienti e i ...... per sostenere ovviamente l'eccellenza, per continuare a far correre la, ma nella giusta ... Al candidato di M5s e centrosinistra alla presidenza della Regione, Pierfrancesco, 'daro' ...

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - 'Votare Majorino per chi, come noi, si colloca nella tradizione cattolica democratica, non è una fatica, ma la scelta ...