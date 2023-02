(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Il settore dei trasporti è uno di quelli più critici in una regione che dovrebbe essere all’avanguardia invece sembra in emergenza su tanti fronti. Mancano treni, puntualità, comfort e per i tantiquesto diventa un calvario quotidiano. Ho voluto farmene un’idea di persona, parlare con, raccogliere leistanze,meglio i bisogni dei cittadini e rendere più concreta la nostra proposta qui in”. Così il presidente del M5S oggi in viaggio con ida Vigevano a Milano. A bordo del treno, durante il viaggio di circa un’ora, ihanno manifestato il proprioo e denunciato ritardi e disservizi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... mentre i Cinque Stelle dihanno schierato una propria candidatura con l'obiettivo di togliere voti al Pd e favorire la vittoria del meloniano Rocca. In, all'opposto, il dem ...Lo farà forse la Moratti in, ma in virtù del suo personale profilo, non per ragioni ... Campi : "Grillo, quando benedì il secondo governo, quello della cosiddetta alleanza giallo - rossa,...

Lombardia: Conte (M5s), prospettiva di una svolta c'è tutta Agenzia ANSA

Conte, in Lombardia la sanità ha mostrato la sua fragilità durante il Covid Radio Lombardia

M5S Elezioni Regionali. Giuseppe Conte in Lombardia il 6 e 7 ... WelfareNetwork

Lombardia, Conte viaggia con i pendolari: «Voglio capire da vicino i loro disagi» Corriere della Sera

Lombardia, M5S presenta candidati: “Liste pulite, arriverà Conte” - Il ... Il Sole 24 ORE

Il leader M5S sulla tratta Vigevano-Milano. I pendolari si lamentano di disagi e ritardi e lui avverte: «Qui per rendere più concreta la nostra proposta sui trasporti» ...Manca meno di una settimane alle Regionali nel Lazio e in Lombardia. Ecco cosa dicono gli esperti sui possibili risvolti politici di questa tornata elettorale ...