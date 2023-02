Lombardia | Conte in viaggio sul regionale Vigevano-Milano E i pendolari si sfogano | “Quando torniamo a casa? Dipende dal treno…”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ha partecipato anche il leader Giuseppealla quarta tappa del tour d’ascolto che il Movimento 5 stelle dellasta facendo sulle “tratte maggiormente disastrate del trasporto pubblico”. L’ex premier è salito sul trenodelle 7.35 della trattaPorta Genova, una delle più problematiche nel nord Italia. Undi circa un’ora durante il quale ha avuto occasione di parlare con ia bordo: “Il settore dei trasporti è uno dei più critici in Lombarda – ha detto– bisogna investire di più su queste infrastrutture”. La Regione secondo“dovrebbe essere all’avanguardia” e invece “sembra in emergenza su tutti i fronti“. Quella dei trasporti “è una carenza notevole – ha aggiunto – ci ...

... per sostenere ovviamente l'eccellenza, per continuare a far correre la, ma nella giusta direzione'. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, a margine di un appuntamento elettorale a ....../1 - Majorino anticipa la sua squadra di assessori/2 - Berlusconi preferisce Moratti, poi frena. Ma lei ringrazia Lazio /1 - Gli intrecci di Rocca con i big della sanità Lazio /2 -a ...

