Lo Monaco su Mourinho | “Ho sempre avuto ragione su di lui | è un asino”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Pietro Lo, storico dirigente del calcio italiano, ha parlato a Radio Napoli Centrale commentando il lavoro di José: “Su di lui ho, è un’azienda, ha qualità di conduzione, ma come capacità di esprimere il lavoro in campo, è une l’hodetto. Spalletti contro di lui vince 10-1. Lo scudetto? Certo che lo vincerà il Napoli, al di là dei 13 punti di vantaggio, sta mostrando uno strapotere ed una voglia di giocare che le altre non hanno. Credo che possa concorrere anche per vincere la Champions. Nel calcio tutto può succedere”. SportFace.

Dopo i botta e risposta del 2008, Pietro Lo Monaco torna a parlare di Mourinho. In quell'occasione il tecnico portoghese rispose all'ex dirigente del Catania che lo definiva "uno da prendere a bastonate sui denti", di non sapere chi fosse

Le parole dell’ex ad del Catania Pietro Lo Monaco, ex ad del Catania, fu protagonista di un botta e risposta con Mourinho ai tempi in cui il portoghese sedeva sulla panchina dell’Inter. Oggi è tornato ...Dopo i botta e risposta del 2008, Pietro Lo Monaco torna a parlare di Mourinho. In quell'occasione il tecnico portoghese rispose all'ex dirigente del Catania che lo definiva "uno da prendere a ...