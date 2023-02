Lo Monaco attacca ancora Mourinho | la frase contro il tecnico della Roma

(Di martedì 7 febbraio 2023) Pietro Lotorna a parlare di Josè. Non proprio dolci le parole dell' ex dirigente del Catania che, ai microfoni di " Un Calcio alla Radio " (programma radiofonico napoletano), si è ...

Pietro Lotorna a parlare di Josè Mourinho . Non proprio dolci le parole dell' ex dirigente del Catania che, ai microfoni di " Un Calcio alla Radio " (programma radiofonico napoletano), si è voluto ...Sulla vicenda ha espresso il suo parere una leggenda del Bayern, l'ex difensore Lothar ...visto che si è infortunato sciando e dopo ha rilasciato un'intervista non autorizzata in cuiil ...

Il tecnico portoghese si era espresso così nel 2008 sull'ex dirigente del Catania: " Lo Monaco chi Io conosco solo quello del Tibet..." ...Luiz Gustavo, parole spigolose verso il portoghese Il centrocampista brasiliano Luiz Gustavo, che ha militato tra le tante squadre nel Bayer Monaco e nel Marsiglia, ora in forza all' Al Nassr, parla c ...