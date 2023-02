“Lo ha baciato” Bomba Nikita al GF Vip e subito i commenti | “Non sapete che roba…”

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’altra sera il cast del GF Vip 7 ha deposto momentaneamente le asce di guerra per un gioco e una nottata distesa e carica di risate. Il tema cardine era la Cina e tutti si erano vestiti con abiti tradizionali. Uno di loro a rotazione doveva essere bendato e farsi baciare dalle donne, vinceva chi riusciva a indovinarne l’identità a sensazione. Luca Onestini ePelizon si sono baciati. Sì naturalmente si sta parlando di un semplice e puerile gioco. Ma dipende dai punti di vista, la gieffina dai capelli smeraldo ne è rimasta fortemente provata.Pelizon fino a oggi non ha mai nascosto il sentimento e l’attrazione che ha provato e, a malincuore, contro la sua volontà, continua a provare per Luca Onestini e grazie al gioco del GF Vip 7 è riuscita a dargli un bacio. GF Vip, il bacio diPelizon Peccato che, ...

E con Spare " Il minore , l'autobiografia -appena pubblicata in Italia da Mondadori, ... Ha ripercorso per filo e per segno il primo appuntamento (lo halei per prima), tutti gli incontri ...Ed in questa occasione pare abbia sganciato una vera e propria. Cosa ha detto Pare abbia ... complice il gioco della bottiglia, hapiù di una volta il nuovo entrato nella casa più spiata ...

Musetti fa il pieno di tifosi al Circolo Tennis Spezia insieme a coach Tartarini CittaDellaSpezia

Papa: «Tutto il mondo è in guerra, in autodistruzione, fermiamoci ... L'Osservatore Romano

«La vendita di armi è la peste più grande. Il mondo è in guerra, fermiamoci» Avvenire

Serie A, I migliori gol di gennaio 2023 | L'Ultimo Uomo L'Ultimo Uomo

Per ogni segno dello Zodiaco c'è un lipgloss che ne identifica lo stile ... CambioTaglio.it

L’ex fidanzato di Antonella si difende dalle accuse di Stefano Fiordelisi e pubblica delle prove bomba prima del Grande Fratello Vip.