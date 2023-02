LIVE Sci alpino | Prova discesa Mondiali 2023 in DIRETTA | Pirovano non spinge | attesa per Goggia

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) 11.42 Lara Gut è sui tempi di Haehlen nella parte alta e chiude seconda a 37 centesimi. Non ha spinto del tutto, la gara è ancora lontana. Ora la tedesca Kira Weidle. 11.41 Secondo tempo complessivo per l'austriaca. Per lei 47 centesimi di ritardo, tutti accumulati nel finale. Ora una della prove più interessanti, Lara Gut Behrami! 11.40 Molto bene Puchner nella parte alta, dove prende 21 centesimi di vantaggio sulla connazionale Venier. 11.39 Haehlen perde qualcosa da Venier in tutti i settori, chiudendo dietro anche a Siebenhofer con +1.64. Ora tocca all'austriaca Mirjam Puchner, possibile outsider per le medaglie. 11.38 Venier in testa col nuovo miglior tempo con 1.17 di vantaggio. Ora tocca alla seconda ...