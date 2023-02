LIVE Sci alpino | Prova discesa Mondiali 2023 in DIRETTA | inizia il percorso verso la gara di sabato

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA COMBINATA ALPINA MASCHILE ALLE 11.00 E ALLE 14.30 11.03 Oggi in scena il primo step di preparazionelairidata che si terrà11. Prima occasione per prendere confidenza con la neve di Meribel e perre a studiare le linee migliori per affrontare il pendio trans. 11.00 Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella primacronometrata dilibera femminile, valida per idi sci! I PETTORALI DI PARTENZA DELLAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno ...