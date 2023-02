LIVE Sci alpino | Prova discesa Mondiali 2023 in DIRETTA | Goggia si rialza ma è comunque in testa | Curtoni seconda

Leggi su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA COMBINATA ALPINA MASCHILE ALLE 11.00 E ALLE 14.30 12.02decisamente convincente per la valdostana! L'azzurra è settima ad 82 centesimi! Ora Marta Bassino! 12.01 Romane Miradoli si è messa in sesta piazza a +0.81. Ora la neo Campionessa del Mondo Federica Brignone! 11.59 Impressionante quanto fatto da Sofia. Nel finale l'azzurra ha commesso un errore che le ha fatto perdere tanta velocità, arrivando sul traguardo completamenteta. Nonostante questo è davanti a tutte, per giunta senza partire a tutta. Impressioni decisamente positive. 11.57 Lie riesce a stare vicina alle migliori nella parte alta. Poi perde oltre mezzo secondo nel solo quarto parziale chiudendo ottava a +1.07. Al via ...