LIVE Sci alpino | Combinata Mondiali 2023 in DIRETTA | Pinturault e Schwarz si giocano l’oro | staccati gli altri Alle 14 30 lo slalom

(Di martedì 7 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE D11.30 IMPROVVISAZIONE E SNOBISMO: LA GESTIONE DELLAMASCHILE LASCIA PERPLESSI I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG 11.50 Paris all’arrivo è 5° a 93 centesimi, ma è fuori perché ha saltato una porta proprio nelle battute conclusive. Comunque non è dispiaciuto su un tracciato troppo angusto per i suoi gusti. In discesa ci proverà, statene certi. Fidatevi. 11.49 0.32 di ritardo per Paris al secondo rilevamento, 0.69 al terzo. 11.48 L’austriaco Stefan Babinsky è 7° a 1.17. E’ un velocista, vedremo come se la caverà in. Tocca a Dominik Paris. 11.44 Kastlunger 17° a 2.22. Non che ci aspettassimo qualcosa di diverso, ma ci si può lavorare. Avesse fatto più ...