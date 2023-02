LIVE Sci alpino | Combinata Mondiali 2023 in DIRETTA | Pinturault e Schwarz si giocano l’oro | fuori Paris | sorpresa Radamus

Leggi su oasport

12.02 Giovanni Borsotti 21° a 2.25: tutto secondo le previsioni. Attenzione ora, suonano le fanfare: c'è lo svizzero Marco Odermatt. Se decide di spingere, su questo tracciato può fare il vuoto. 12.00 Lo sloveno Rok Aznoh è 27° a 3.18. Vediamo ora Giovanni Borsotti che quest'anno ha disputato quattro superG in Coppa Europa, ottenendo un 10° posto come miglior risultato. 11.58 Lo sloveno Martin Cater è 24° a 2.59. 11.56 L'estone Juhan Luik festeggia all'arrivo: è 24° a 2.64. 11.54 Il tedesco Simon Jocher è 13° a 1.39. Attesa per lo svizzero Marco Odermatt con il pettorale n.31, ...