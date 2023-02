LIVE Sci alpino | Combinata Mondiali 2023 in DIRETTA | oro Pinturault | che spreco per Schwarz

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMIGLIOR TEMPO PER SOFIA GOGGIA NELLA PRIMA PROVA DI DISCESA, SECONDA CURTONI IMPROVVISAZIONE E SNOBISMO: LA GESTIONE DELLAMASCHILE LASCIA PERPLESSI 14.43 Niente da fare, Meillard è 6° a 1.20. Alexisè campione del mondo. Argento e bronzo per l’Austria con(+0.10) ed il sorprendente Haaser (+0.44). 14.41 Fuori anche Read, classiche scene da. Ora lo svizzero Loic Meillard (+1.32): si tratta dell’ultimo pericolo per, poi potrà festeggiare l’oro. 14.40 Recupera McGrath grazie al miglior tempo di manche, ma non è abbastanza: 5° a 72 centesimi. Questo format agevola tanto chi va forte in superG. Ora il canadese Jeffrey Read (+1.33). 14.38 Classica andatura da discesista per Babinsky, ...