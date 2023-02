LIVE Sci alpino | Combinata Mondiali 2023 in DIRETTA | inizia la gara con il superG | azzurri per sorprendere

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 IMPROVVISAZIONE E SNOBISMO: LA GESTIONE DELLAMASCHILE LASCIA PERPLESSI I PETTORALI DI PARTENZA DEL10.45 Il campione del mondo in carica è Marco Schwarz. Quest’anno l’austriaco è migliorato tantissimo nelle gare veloci, tanto da arrivare 6° in discesa a Wengen! In slalom ha perso qualcosa, ma è giunto pur sempre quattro volte in top10 nella stagione in corso. 10.42 Il francese Alexis Pinturault vanta un oro e un argento inaie un argento alle Olimpiadi. E’ un interprete sopraffino di questa specialità e punterà al titolo, anche se nei giorni scorsi ha avuto qualche problema di salute. 10.40 Ricordiamo che ...