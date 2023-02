LIVE Sci alpino | Combinata Mondiali 2023 in DIRETTA | corsa a due per l’oro tra Pinturault e Schwarz | alle 14 30 lo slalom

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE D11.30 IMPROVVISAZIONE E SNOBISMO: LA GESTIONE DELLAMASCHILE LASCIA PERPLESSI 12.27 Grazie per averci seguito, appuntamento14.30 per la manche di. Un saluto sportivo. 12.26 D’altronde quando improvvisi, i risultati sono questi, come potete leggere nel link poco sopra. 12.25 Si chiude dunque la prima manche. Tobias Kastlunger è 22° a 2.22, Giovanni Borsotti 23° a 2.25. Con un po’ di fortuna, entrambi potrebbero anche finire in top15, risultato che sarebbe dignitoso. 12.23 Casse 11° a 1.31, ma ha saltato una porta, dunque è fuori. E’ sceso comunque semplicemente per studiare la pista, a tracci ci è piaciuta la sua sciata. 12.22 ...