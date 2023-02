LIVE Sci alpino | Combinata Mondiali 2023 in DIRETTA | alle 14 30 la sfida per l’oro tra Pinturault e Schwarz

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMIGLIOR TEMPO PER SOFIA GOGGIA NELLA PRIMA PROVA DI DISCESA, SECONDA CURTONI IMPROVVISAZIONE E SNOBISMO: LA GESTIONE DELLAMASCHILE LASCIA PERPLESSI 14.14ha vintoainel 2019,nel 2021: oggi è la resa dei conti. Sono i due migliori combinatisti degli ultimi anni. 14.12 Non prenderanno parte allo slalom Kriechmayr, Kilde, Rogentin, Crawford, Sander, Seger, Baumann,gre, Giezendanner e Cater. 14.11 Se non commetterà errori, l’azzurro Tobias Kastlunger potrebbe anche provare a fare capolino nella top10: un risultato che sarebbe dignitoso. 14.10 La startlist della seconda manche. Anche oggi fioccano i forfait dopo il superG e vedremo solo 34 sciatori in gara. 1 5 ...