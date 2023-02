LIVE Sanremo 2023 | prima serata in DIRETTA | standing ovation per Marco Mengoni Attesa per Ultimo

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE22.25: Pubblicità 22.24: Il monologo di Morandi si chiude con Bella Belinda, uno dei suoi grandi successi che lui ritiene meno belli tra quelli che ha interpretato 22.20: Un mix delle canzoni più “brutte” di Gianni Morandi perchè tra tutti i suoi successi c’è stato anche qualcosa di brutto 22.18: Morandi imbraccia la chitarra. dice che è stato anel ’52 quando il Festival non era ancora iniziato 22.17: La gag di Morandi e Amadeus sul palco dell’Ariston sulle canzoni cantate da Morandi: 542 quelle interpretate dal cantante bolognese 22.16: Attenzione a questo pezzo di Ariete che oggi non ha rubato l’orecchio ma che in studio potrebbe cambiare passo e potremmo ritrovarcelo in estate 22.14: Pezzo lento, che può sicuramente funzionare, molto simile a ...