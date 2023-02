LIVE Salernitana-Juve 0-3 | doppietta di Vlahovic e Kostic in gol | traversa di Di Maria

Calciomercato.it vi offre il match dell'Arechi' trae Juventus in tempo reale. Formazioni ufficiali- JuventusSalernitana (4 - 4 - 2): Ochoa; Sambia, Troost Ekong, Bronn, ...All'Arechi, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arechi,e Juve si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...

Diretta Salernitana-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Salernitana Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca Juventus News 24

Live Salernitana-Juventus 0-2: Vlahovic su rigore, raddoppia Kostic ilmattino.it

Salernitana - Juventus live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Salernitana-Juventus 0-3, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

53' - CLAMOROSA TRAVERSA DI DI MARIA! Che pallone servito da Vlahovic all'argentino che calcia benissimo in porta da fuori area e prende in pieno la traversa. Altra grande occasione per la Juventus, m ...46' - VIA ALLA RIPRESA! E' cominciato il secondo tempo della gara tra Salernitana e Juventus. 21.51 - Le squadre stanno rientrando in campo: è tutto pronto per il secondo tempo della gara. 21.36 - FIN ...