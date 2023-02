LIVE Salernitana-Juve 0-3 | doppietta di Vlahovic e Kostic in gol | bianconeri in controllo

All'Arechi, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arechi,e Juve si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...Calciomercato.it vi offre il match dell'Arechi' trae Juventus in tempo reale. Formazioni ufficiali- JuventusSalernitana (4 - 4 - 2): Ochoa; Sambia, Troost Ekong, Bronn, ...

Salernitana-Juventus 0-3, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Salernitana Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca Juventus News 24

Salernitana - Juventus live: Calcio - Serie A Eurosport IT

LIVE. Salernitana-Juventus, secondo tempo: doppietta di Vlahovic SalernitanaNews.it

Salernitana-Juventus in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Sport Fanpage

79' - DOPPIO CAMBIO PER LA JUVENTUS: entrano Kean e Iling-Junior al posto di Vlahovic e De Sciglio. 78' - La Salernitana non riesce più a pungere e la partita sembra ormai poco viva. La Juventus invec ...Una Juve cinica e solida chiude il primo tempo dell'Arechi in vantaggio per 2-0 sulla Salernitana. La squadra di Allegri sfrutta un fallo di Nicolussi Caviglia su Miretti per realizzare il vantaggio s ...