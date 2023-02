LIVE Salernitana-Juve 0-2 al 45' | Vlahovic di rigore | Kostic di rapina Ochoa salva su Locatelli

All'Arechi, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arechi,e Juve si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...Calciomercato.it vi offre il match dell'Arechi' trae Juventus in tempo reale. Formazioni ufficiali- JuventusSalernitana (4 - 4 - 2): Ochoa; Sambia, Troost Ekong, Bronn, ...

Diretta Salernitana-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Salernitana Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca Juventus News 24

Live Salernitana-Juventus 0-2: Vlahovic su rigore, raddoppia Kostic ilmattino.it

LIVE TJ - SALERNITANA-JUVENTUS - Le formazioni ufficiali: Chiesa in panchina, Di Maria con Vlahovic.... Tutto Juve

Salernitana - Juventus live: Calcio - Serie A Eurosport IT

45'+2' - CHE OCCASIONE PER VLAHOVIC! Pallone splendida di Kostic per il connazionale che riceva in mezzo all'area, la stoppa ma non riesce a calciare al volo. Era in una buonissima posizione. 45'+1' - ...Buonasera e benevenuti allo Stadio Arechi di Salerno, da Roberto Sarrocco e da tutta la redazione di TS. Tra poco in campo Salernitana e Juventus, per il match che chiuderà la ventunesima giornata di ...