LIVE Nardi-Rinderknech 4-6 2-1 | ATP Montpellier 2023 in DIRETTA | l’azzurro trova il controbreak

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca di-Paire – Il prossimo avversario di2-2 Game. Si ferma sul nastro il dritto dell’italiano, che torna alla battuta. 40-0 Gioca il challengesu una palla non chiamata dal giudice di linea, ma il dritto del suo avversario ha pizzicato la riga. 30-0 Settimo ACE del francese. 15.0 Servizio vincente. 2-1 Game. Stavolta non sbaglia lo smash, che opera il sorpasso in avvio di secondo set. 40-30 Altro pasticcio con i colpi di volo per, che manda in corridoio lo schiaffo di dritto. 40-15 Affossa il dritto in rete. 30-15 Sontuoso rovescio lungolinea ...