LIVE Nardi-Rinderknech 4-5 | ATP Montpellier 2023 in DIRETTA | il francese serve per il set

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca di-Paire – Il prossimo avversario di30-0 Decolla la risposta di rovescio di. 15-0 Servizio e dritto a segno per. 5-4 Break. Perde campo colpo dopo colpo il pesarese, schiacciato dal forcing dell’avversario che aggredisce sin dalla risposta. Dopo il cambio di campo ilservirà per il primo set. 30-40 Servizio e dritto a segno per. 15-40 Due palle break. Vola via il rovescio dell’azzurro. Arrivano le prime palle break dell’incontro. 15-30 Stecca il dritto in uscita dal servizio, non sufficientemente reattivo. 15-15 Attacca sin dalla risposta e ...