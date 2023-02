LIVE – Flamengo-Al Hilal 1-1 | semifinale Mondiale per Club 2022 DIRETTA

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ladi-Aldelper. In Marocco è tutto pronto per questo scontro che mette in palio l’ambita finale del torneo Fifa che mette insieme le squadre vincitrici delle varie competizioni continentali. Per il Sudamerica c’è la selezione brasiliana, che sfida la squadra saudita che ha vinto il torneo asiatico. Appuntamento alle ore 20:00 di martedì 7 febbraio, chi vincerà? COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5-Al1-1 (4? Al Dawsari) 20? – La pareggia ilcon Pedro che incrocia di destro e batte Almayiouf. 14? – Gerson cade in area, l’arbitro ammonisce il centrocampista ...

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- AL - HILAL ]: Ayrton Lucas, Barbosa G., David Luiz, de Arrascaeta G., Gerson, Leo Pereira, Matheuzinho, Pedro, Ribeiro E., Santos ...In Serie A alle ore 20.45 si gioca il posticipo della 21esima giornata tra Salernitana e Juventus mentre alle ore 20 spazio alla prima semifinale della Coppa del Mondo FIFA per Club trae Al ...

