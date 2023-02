L’Italia tifa Napoli o Juve? Alvino risponde alla Morace

(Di martedì 7 febbraio 2023) Carolina, ex calciatrice, e CArlo Avino hanno discusso della serie A e del parallelo tra ile lantus. La rivalità trantus eè sempre molto accesa, coinvolgendo tifosi, giornalisti e giocatori. Ad esempio, le schermaglie dialettiche tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri hanno preceduto la partita del Diego Armando Maradona. Carolina, ex calciatrice e attuale allenatrice, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Terzo Tempo” sulla TV campana Tele A. “In questo momentontus oppure? Non sto parlando dei tifosi bianconeri o partenopei, ma di tutti gli altri come romanisti, laziali, interisti, ecc. Ve lo dico io: la maggioranza dei ...

Carolina Morace , ex calciatrice, ora allenatrice, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...La vicenda del Nutriscore è paradigmatica di come funzionano certe cose e soprattutto di una visione ideologica che se la realtà non ci piace dobbiamo modificarla come in testa ce'abbiamo noi e ...

Morace: 'Secondo voi l'Italia tifa Juve o Napoli Ve lo dico io' AreaNapoli.it

La denuncia di Giorgetti: “Il problema dell’Italia è chi tifa contro Meloni e il governo” Il Tempo

Grammy, è derby tra Beyoncé e Adele. Ma l'Italia tifa per i Maneskin L'Arena

Oscar 2023, l’Italia tifa per Rohrwacher e per la sua favola di Natale: "Inno alle 'bambine cattive'" la Repubblica