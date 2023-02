L' Italia aiuta la Libia a fermare i migranti

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un tassello fondamentale della politicana per contenere l'immigrazione irregolare è stato posto ieri. Ad Adria, in Provincia di Rovigo, è stata infatti consegnata la prima motovedetta «classe 300» alle autorità libiche. Una vera e propria cerimonia, a sottolineare la rilevanza del passaggio. Ad «officiare» per partena, il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sul lato libico, il ministro degli Esteri del governo di unità nazionale Najla el Mangoush. Per l'Ue, il commissario per l'allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhely. «Vogliamo che il Mediterraneo non sia più un cimitero di», ha detto Tajani. Che poi ha aggiunto la necessità di raggiungere, con le autorità libiche, «soluzioni sostenibili per la gestione del fenomeno migratorio, assicurando al contempo un trattamento ...